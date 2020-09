Vier Verletzte nach Unfällen

„Obwohl es fast in einer gewissen Regelmäßigkeit an dieser Stelle zu Unfällen kommt, wird so ein Einsatz nie zur Routine“, meint Günter Prünner von der Feuerwehr Steinbrunn. Wieder einmal mussten die Helfer zu einem Crash auf der Straße zwischen Steinbrunn und der Neuen Siedlung ausrücken. Zwei Autos waren zusammengekracht, weil ein 42-jähriger Lenker das Halteschild ignoriert hatte. Drei Schwerverletzte!