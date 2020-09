„Dankbar für die Hilfe“

Am heutigen Aktionstag für pflegende Angehörige stehen Personen wie Veronika Sander im Mittelpunkt. Die dreifache Mutter kümmert sich liebevoll um ihren Sohn Erik, bei dem frühkindlicher Autismus diagnostiziert wurde. „Ich war lange in der Pharmabranche tätig. Irgendwann ließen sich Beruf und die Betreuung von Erik nicht mehr vereinen“, erzählt Sander. Ihre Arbeitszeit an die Bedürfnisse ihres Sohnes anzupassen war nicht möglich. Schließlich kündigte sie ihren Job. Diese Entscheidung hatte auf Erik eine positive Wirkung: „Sein Zustand hat sich zusehends verbessert. Die gemeinsame Zeit gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Er ist dadurch viel entspannter.“