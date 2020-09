Absage an den Salzburger Uni-Standort

Seit Freitag ist bekannt: Am Standort Linz entsteht eine neue technische Universität mit dem Fokus auf Digitalisierung. Das verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und erteilte damit dem Studienstandort Salzburg eine Abfuhr. Denn in der Mozartstadt laufen bereits intensive Arbeiten an einer digitalen Fakultät, wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) betont. Die Gespräche mit Rektor Hendrik Lehnert laufen, eine umfassende Strukturreform samt einer neuen Fakultät für „Digitale und Analytische Wissenschaften“ steht an. Daran wolle man trotzdem festhalten.