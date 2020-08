Herzogin Meghan schreibt Geschichte mit Tabu-Bruch

„Eine Stimme haben“

Sie sagte in der Frauenzeitschrift „Marie Claire“, dass sie von ihrem Wahlrecht in den USA im November bei der Präsidentschaftswahl auf jeden Fall Gebrauch machen werde. Sie bricht damit eine royale Tradition, sich niemals zur Politik eines Landes zu äußern. Die Mitglieder der britischen Königsfamilie sind traditionell zur politischen Neutralität verpflichtet. Die Queen und ihre Verwandten haben noch nie in ihrem Leben gewählt.