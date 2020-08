Mutter lief in brennende Wohnung zurück!

Weiter tiefe Trauer um jene dreifache Mutter (34), die in Wien-Favoriten in der Vorwoche aus dem Fenster in den Tod sprang. Wie Zeugen vermelden, soll die beliebte Frau noch einmal kurz in die Wohnung hinein sein, um etwas zu holen. Die Feuerwehr appelliert daher: „Niemals zurück in eine brennende Wohnung!“