Fenstersprung bei Brand: Frau im Spital gestorben

Das Feuer war in den Morgenstunden gegen 5 Uhr ausgebrochen, Nachbarn waren von Hilfeschreien aus der Wohnung geweckt worden. Während der Vater mit den drei Kindern im Alter von vier, elf und 13 Jahren noch aus der Wohnung fliehen konnten, gelang dies der 34 Jahre alten Frau nicht mehr. Sie blieb aus noch unbekannten Gründen in der Wohnung zurück, lief zu einem Fenster und sprang in die Tiefe.