Sharon Stone: Erste Oben-ohne-Szene war „Albtraum“

„Es war so ein Albtraum“

Daraufhin sei sie furchtbar „verängstigt“ gewesen. „Wisst ihr, wie es ist, wenn ihr euren eigenen Herzschlag in euren Ohren hört? Das war alles, was ich hören konnte“, gestand Stone. „Es war so ein Albtraum.“ Deshalb begrüßt die „Basic Instinct“-Darstellerin den zunehmenden Trend in Hollywood, Intimität-Betreuer am Set zu haben.