Secop-Mitarbeiter bangen um Jobs

Nach langem Hin und Her, steht es fest! Mehr als 50 burgenländische Mitarbeiter des Secop-Werks in Fürstenfeld (Steiermark) werden noch diesen Sommer ihren Job verlieren. Bereits im August wird die seit langem geplante Umsiedelung der Kappa-Produktionslinie in die Slowakei vollzogen. Die Mitarbeiter sind enttäuscht.