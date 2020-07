Maskenpflicht: Alles eine Sache der Inszenierung

Gerade in den letzten Wochen hat man vielerorts gesehen, dass die Angst vor einer Ansteckung verflogen ist. Diese Unvorsicht von so manchem schreit förmlich nach einer zweiten Welle im Herbst. Wenn eine Maske dabei hilft, das in Erinnerung zu rufen, soll dem auch so sein. Aber das geht auch ohne Inszenierung.