Opposition skeptisch, Supermärkte gerüstet

Die Ziehharmonika, so bezeichnet Kanzler Sebastian Kurz die wellenförmige Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, hat sich also erneut ausgedehnt. Ab Freitag gilt in ganz Österreich wieder eine verschärfte Maskenpflicht. In Supermärkten, Banken und Postfilialen muss erneut Mund-Nasen-Schutz getragen werden. So will die türkis-grüne Regierung eine zweite Epidemie-Welle im Herbst verhindern. Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit dieser gehen weit auseinander. Die Opposition ortet eine „Inszenierung statt evidenzbasierter Maßnahmen“.