WM-Fiasko perfekt: „Ich habe nichts hinterlassen!“

„Was ich dem uruguayischen Fußball gegeben habe, ist letztlich nichts. Denn ganz gleich, welchen Beitrag ein Nationaltrainer leistet - ohne ein positives Ergebnis verliert das alles an Bedeutung. Wenn Sie mich fragen, wie man sich an mich erinnern wird, dann wohl als jemanden, der nichts hinterlassen hat“, resümierte Bielsa.