WM-Fiasko perfekt: „Ich habe nichts hinterlassen!“

Bitteres Aus nach der Gruppenphase – Uruguays WM-Fiasko ist nach dem 0:1 gegen Spanien perfekt. Teamchef Marcelo Bielsa fand nach dem Spiel deutliche Worte.
„Was ich dem uruguayischen Fußball gegeben habe, ist letztlich nichts. Denn ganz gleich, welchen Beitrag ein Nationaltrainer leistet - ohne ein positives Ergebnis verliert das alles an Bedeutung. Wenn Sie mich fragen, wie man sich an mich erinnern wird, dann wohl als jemanden, der nichts hinterlassen hat“, resümierte Bielsa.
„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“
Das Spiel gegen Spanien sei aus seiner Sicht sehr ausgeglichen gewesen. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, und ich denke, wir hätten diesen einen Punkt verdient gehabt. An unserer Leistung hat es nicht gelegen“, sagte der 70-jährige Argentinier. Spielentscheidend war ein Patzer von Tormann Fernando Muslera bei einem Schuss von Alex Baena (42.).
Während Spanien und Kap Verde in der K.-o.-Phase stehen, muss Uruguay mit nur zwei Punkten die Heimreise antreten. Für den schon zuvor heftig kritisierten Bielsa war es die letzte Partie in Diensten des zweifachen Weltmeisters.
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