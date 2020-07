Wirtschaft bangt vor Corona-Welle im Herbst

Eines der am Dienstag formulierten Ziele ist eine Neuausrichtung der EU-Industriepolitik, außerdem müsse die Versorgung der europäischen Bevölkerung mit wichtigen Medikamenten sichergestellt werden. Die aktuelle Krise zeige die klare Abhängigkeit bei der Medikamentenversorgung von Asien. So gebe es etwa in Tirol die letzte Wirkstoffproduktion für Antibiotika in der gesamten westlichen Welt, so Margarete Schramböck.