Prinz George entzückt Fans mit Zahnlücken-Grinsen

Eine blonde Wuschelmähne, ein kecker Blick in die Kamera und ein unwiderstehliches Grinsen, das kleine Zahnlücken zum Vorschein bringt: Prinz George ist ein echter Schlawiner. Der älteste Sohn von Herzogin Kate und Prinz William feiert am Mittwoch seinen siebten Geburtstag - und die Fotos des Jüngsten in der britischen Thronfolge lassen die Herzen der Royal-Fans schmelzen.