Kim Kardashian „unglaublich wütend“ auf Kanye West

„Sie ist geschockt, dass Kanye bei einer Wahlkampfverantwortung so etwas Privates über North verbreitet.“ Laut einer Freundin im Magazin „People“ ist Kim Kardashian „unglaublich wütend“ auf ihren Mann. Der Rapper hatte in einer wirren Wahlkampfrede in South Carolina enthüllt, dass Kardashian ihre Tochter North 2013 ursprünglich abtreiben wollte. Und er sie sogar dazu gedrängt habe.