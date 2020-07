Wieder mehr Menschen in Österreich in Kurzarbeit

Entgegen dem Trend ist die Zahl der Personen in Kurzarbeit in der vergangenen Woche von 403.382 Menschen auf 454.171 gestiegen, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag bekannt gab. Der leichte Anstieg sei zu erwarten gewesen, da Betriebe noch rückwirkend Verlängerungsanträge stellen können, so die Ministerin. Die Zahl der Arbeitslosen ist hingegen wieder leicht gesunken.