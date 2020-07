„Berg trifft See“ als besonderes Genusserlebnis

Im Sommer sind die Gäste am Wörthersee daheim, im Winter an der Streif in Kitzbühel. Beim Genussspektakel im „Electric Garden“ trifft der Berg den See. „Anderswo schicken sich die Wirte in Corona-Zeiten die Polizei ins Haus, wir setzen auf Gemeinsamkeit“, betont Janin Baumann, die mit Christoph Überbacher das Restaurant führt.