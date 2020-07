Faßmann zieht Bilanz: „Würde mir ein Gut geben“

Kritisch äußerte sich Faßmann über die großflächigen Schulschließungen in einigen oberösterreichischen Bezirken nach Ausbruch von Corona-Clustern. Er will „im Herbst differenzierter vorgehen“ und zuerst nur Klassen und einzelne Schulen schließen.

Er halte so große Schulschließungen mit 90.000 Schülern für nicht opportun, sagte der Bildungsminister. Ab Freitag sind in Oberösterreich 287 Schulen, 154 Krabbelstuben, 266 Kindergärten sowie 108 Horte mit 81.000 Schülerinnen und Schülern, 21.200 Kindern in Kindergärten und Krippen sowie 9600 Hortkindern in fünf Bezirken geschlossen.