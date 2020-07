Debatte über „wahllose“ Schulschließungen in OÖ

Durchaus überraschend ist am Mittwoch die einwöchige Schließung von Schulen und Kindergärten in fünf oberösterreichischen Bezirken verfügt worden, wo es im Vorfeld zu einem deutlichen Anstieg an Coronavirus-Infektionen im Rahmen eines bereits bekannten Clusters rund um eine Freikirche gekommen war (siehe Video oben). Die NEOS kritisieren das „wahllose“ Vorgehen der Behörden, das „ohne Evidenz“ stattfinde und nichts Gutes für den Herbst erwarten lasse, wie Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag ausführte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen erklärte den Blitz-Lockdown mit einer „relativ starken Verankerung“ im Bereich der Schulen. Weitere Schulsperren sind derzeit nicht angedacht.