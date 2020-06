Chöre und Ensembles: G’sungen wird am Fenster

Das große Singen mit Hunderten Sängern, das im Rahmen von Carinthia 2020 auf dem Hauptplatz in Völkermarkt geplant war, wird auf 2021 verschoben worden. Als Ersatz laden die Vereine am 3. Juli zum „Fenster-Singen“ ein. Die Wirtschaft bietet an diesem Tag ein Dämmershopping bis 21 Uhr.