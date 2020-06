Seine Frau Kimberly erlitt erneut eine Fehlgeburt

Der „Dawson‘s Creek“-Star schrieb in bewegenden Worten, dass seine Frau in der 17. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten habe: „Nachdem wir vergangenen November eine brutale, sehr öffentliche Fehlgeburt erlitten, waren wir voller Freude, als wir erfuhren, dass wir wieder schwanger waren. Dieses Mal behielten wir die Neuigkeiten für uns. Aber vergangenes Wochenende, erneut in der 17. Woche ... da hielt die Seele, auf die wir uns so gefreut hatten, sie auf der Welt zu begrüßen, eine Lektion für unsere Familie bereit, zu der nicht gehörte, als lebender physischer Körper zu uns zu kommen.“