Papa William tobt mit seinen royalen Rabauken

Prinz William geht völlig in seiner Vaterrolle auf und genießt es, viel Zeit mit seinen kleinen Rabauken zu verbringen, auch wenn er manchmal eingesteht, dass sie ihm über den Kopf wachsen. Am Sonntag feierte er mit ihnen und seiner Ehefrau Herzogin Kate seinen 38. Geburtstag. Und nicht nur das: In Großbritannien ist auch noch Vatertag.