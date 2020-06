Touristiker setzen auf Rad-Guides

„Vor allem in den vergangenen drei Jahren stieg die Nachfrage von Gästen nach geführten Radtouren und Trainingscamps stark an“, sagt Touristiker Josef Petritsch vom Aktivhotel Marko in St. Kanzian. Der Hotelier und Tourismus-Spartenobmann bietet daher in seinem Betrieb seit 2016 für radbegeisterte Urlauber ein spezielles Programm an. „Wir haben eigene Guides, die mit unseren Gästen sowohl Rennrad-Touren, als auch geführte Mountainbike-Ausfahrten unternehmen. Die Ausfahrten werden natürlich den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste angepasst.“