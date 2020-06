Mathe-Matura: SPÖ schießt sich auf Faßmann ein

Laut am Dienstag öffentlich gewordenem vorläufigem Auswertungsstand der Mathematik-Zentralmatura wurden 21 Prozent der AHS-Schüler wie berichtet negativ benotet - das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr (elf Prozent). Da heuer ausnahmsweise auch die Zeugnisnote in die Maturanote einfließt, sinkt die Fünferquote aber wieder und drückt die negativen Noten auf nur noch zehn Prozent. Während die Bundesschülervertretung am Mittwoch ein positives Resümee der Zentralmatura unter den speziellen Bedingungen der Corona-Pandemie gezogen hat, kommt von SPÖ und NEOS Kritik.