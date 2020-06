Klares Signal für Entlastung

Offiziell in Betrieb ist seit Freitag die neue Holzverladestelle in Rotenturm. Sie wird Drehscheibe von 32.600 Tonnen Fracht pro Jahr. Bis zuletzt lief der Transport über den Bahnhof in Oberwart. Jahrelang sah sich die Stadt dadurch enormer Verkehrsbelastung ausgesetzt. Jetzt können die leidgeprüften Bewohner aufatmen.