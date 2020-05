Regierung pumpt 2,4 Milliarden Euro in Schulbauten

Neue AHS-Bauten für Mehrheit der Bundesländer geplant

In Wien sollen etwa bis 2030 sechs neue AHS-Bauten realisiert werden - Langformen am Nordwestbahnhof (Leopoldstadt), beim Eurogate (Landstraße), in Rothneusiedl (Favoriten), An den Eisteichen (Meidling) sowie in der Winkeläckerstraße (Floridsdorf) sowie ein Sport-Oberstufenrealgymnasium beim Austria-Stadion (Favoriten). Dazu kommen ein HTL-Neubau in der Brünnerstraße (Floridsdorf) sowie eine neue Handelsakademie/Handelsschule im Süden Wiens noch ohne konkrete Ortsangabe.