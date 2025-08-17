Sommer-GP-Leader Bachlinger siegt auch in Wisla

LIVE: Arsenal führt zur Halbzeit 1:0 gegen United
Der Vorarlberger Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix in Wisla nach Rang zwei und der Gesamtführungsübernahme am Vortag den Sonntag-Bewerb gewonnen.
Der 23-Jährige siegte in Abwesenheit zahlreicher Topskispringer wie aller ÖSV-Asse deutlich vor dem Bulgaren Wladimir Zografski und dem Ex-aequo-Zweiten Danil Wassiljew aus Kasachstan.
Noch sieben Bewerbe
Bachlinger hatte auch beim Auftakt in Courchevel einen Bewerb gewonnen, sieben stehen noch aus, der nächste Mitte September in Rasnov.
