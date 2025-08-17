Vorteilswelt
Besuch bei Jugendgarde

Lettlands Schüler kämpfen an russischer Grenze

Ausland
17.08.2025 18:30
30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt üben sich die 18-Jährigen im Schießen.
30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt üben sich die 18-Jährigen im Schießen.(Bild: Katharina Pirker)

Während viele Jugendliche hierzulande einen Sommerjob haben, greifen jene in unserem Bericht zur Waffe. 96 lettische Schüler sind freiwillig bei der Jugendgarde, um alles über Verteidigung und Sicherheit zu lernen. Ein Lokalaugenschein an der russischen Grenze.

Das Knirschen von Stiefeln auf dem Schotterweg durchbricht die Stille im lettischen Wald. In Reih und Glied stehen junge Frauen und Männer in Tarn-Uniformen auf dem Übungsplatz. Sie holen sich ihre HK G36 ab – ein Sturmgewehr. Wie Profis nehmen die 18-Jährigen die Waffe entgegen und laden die Munition ein. 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist Disziplin keine bloße Übung – sie ist Teil einer bewussten Entscheidung.

Porträt von Katharina Pirker
Katharina Pirker
