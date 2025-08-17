Lettlands Schüler kämpfen an russischer Grenze

Das Knirschen von Stiefeln auf dem Schotterweg durchbricht die Stille im lettischen Wald. In Reih und Glied stehen junge Frauen und Männer in Tarn-Uniformen auf dem Übungsplatz. Sie holen sich ihre HK G36 ab – ein Sturmgewehr. Wie Profis nehmen die 18-Jährigen die Waffe entgegen und laden die Munition ein. 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist Disziplin keine bloße Übung – sie ist Teil einer bewussten Entscheidung.