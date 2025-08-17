„Supermann“-Bösewicht Terence Stamp (87) ist tot

Später spielte er unter anderem in Bryan Singers „Valkyrie“ (2008) an der Seite von Tom Cruise, in „The Adjustment Bureau“ (2011) mit Matt Damon sowie in mehreren Filmen von Tim Burton.

Stamp erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war 1963 für einen Oscar nominiert. Neben seiner Schauspielkarriere veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter Autobiografien und Werke über Spiritualität.