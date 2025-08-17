Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um Star

„Supermann“-Bösewicht Terence Stamp (87) ist tot

Society International
17.08.2025 17:34
Trauer um den britischen Schauspieler Terence Stamp, der mit 87 Jahren verstorben ist.
Trauer um den britischen Schauspieler Terence Stamp, der mit 87 Jahren verstorben ist.(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images)

Der britische Schauspieler Terence Stamp, weltbekannt durch seine Rolle als Superbösewicht General Zod in den „Superman“-Filmen, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. „Er hinterlässt ein außergewöhnliches Lebenswerk, sowohl als Schauspieler als auch als Autor, das Menschen noch viele Jahre berühren und inspirieren wird“, teilte seine Familie mit.

0 Kommentare

Stamp wurde 1938 im Londoner East End als Sohn eines Schlepperheizers geboren. Die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs prägten seine Kindheit. Nach der Schule arbeitete er zunächst in der Werbung, ehe er über ein Stipendium an eine Schauspielschule kam.

Seinen Durchbruch feierte Stamp in den 1960er Jahren.  Zusammen mit Schauspielerin Julie Christie, mit der er 1967 im Film „Far from the Madding Crowd“ („Die Herrlichkeit des Lebens“) spielte, galt er als eines der glamourösesten Paare der Swinging Sixties. 

Terence Stamp wurde in den 1960igern bekannt und arbeitete mit den größten europäischen ...
Terence Stamp wurde in den 1960igern bekannt und arbeitete mit den größten europäischen Regisseuren.(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)

„Superman“, „Star Wars“, „Königin der Wüste“
Stamp arbeitete mit großen europäischen Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini („Teorema“, 1968) und Federico Fellini.

Nach einer Schaffenskrise zog er sich zeitweise nach Indien zurück, wo er Yoga studierte. Das internationale Comeback gelang ihm Ende der 1970er Jahre in Hollywood: Als General Zod in Richard Donners „Superman“ (1978) und „Superman II“ (1980) prägte er eine ganze Generation von Kinofans.

In den folgenden Jahrzehnten zeigte er seine Vielseitigkeit in Rollen wie der trans Frau Bernadette im Kultfilm „Priscilla – Königin der Wüste“ (1994). 

„Star Wars“-Fans trauern um Finis Valorum, den Oberste Kanzler der Galaktischen Republik in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999). 

Später spielte er unter anderem in Bryan Singers „Valkyrie“ (2008) an der Seite von Tom Cruise, in „The Adjustment Bureau“ (2011) mit Matt Damon sowie in mehreren Filmen von Tim Burton.

Stamp erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war 1963 für einen Oscar nominiert. Neben seiner Schauspielkarriere veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter Autobiografien und Werke über Spiritualität.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.693 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
131.530 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
129.823 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1966 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Society International
Trauer um Star
„Supermann“-Bösewicht Terence Stamp (87) ist tot
Liebes-Aus!
Laura Rypa verkündet Trennung von Pietro Lombardi
67. Geburtstag
Madonna feiert beim Palio im Herzen der Toskana
54 und in Topform!
Claudia Schiffer macht Fans mit Eisbad ganz heiß
„Toxisch“ und „fake“
Freundin von Nicola Peltz schimpft über Beckhams
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf