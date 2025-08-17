Jobangebot und Provision entpuppten sich als Fake

Opfer eines Online-Betruges wurde vor Kurzem eine Einheimische (39) in Kössen (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Statt versprochener Provisionen bei einem Jobangebot tappte die Frau in die Falle von Betrügern. Sie verlor viel Geld.
Die Frau wurde in den sozialen Medien auf ein vermeintliches Jobangebot aufmerksam. Dort wurden ihr Provisionen für Spielzeugbewertungen versprochen.
Überweisung für Zugriff auf Gewinn
Nachdem die 39-Jährige mehrere Bewertungen getätigt und dabei Geld auf einem angeblichen Konto gesammelt hatte, wurde sie aufgefordert, eine Überweisung von rund 50 Euro zu tätigen, um auf den Gewinn zugreifen zu können.
In weiterer Folge forderten die Unbekannten die Frau noch mehrere Male auf, Geld zu überweisen. Dieses Mal jedoch nicht in Euro, sondern in Form von US-Dollar auf ein „Wallet“. Insgesamt überwies die Frau mehr als 1000 Dollar.
