Brand in Schule: Jetzt ermitteln die Kriminalisten

Mitten in den Ferien kam es am Sonntag zu einem Brand im Schulzentrum Premstätten nahe Graz: Der Schaden ist groß, der Schulbeginn wackelt. Ermittler des Landeskriminalamts haben die Arbeit aufgenommen.
Um neun Millionen Euro werden seit dem Frühjahr Volks- und Mittelschule in Premstätten um- und ausgebaut, ein großes neues Schulzentrum entsteht in der wirtschaftlich florierenden Gemeinde südlich von Graz. Am Sonntag kam es allerdings kurz nach 5.30 Uhr zu einem Brand. Ausgangspunkt war das Sekretariat mit anschließender Direktion.
Die Feuerwehren Unterpremstätten und Zettling hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, es gab auch keine Verletzten – der Schaden am Gebäude ist laut Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) allerdings massiv. Die Eröffnung zu Schulbeginn (8. September) sei daher aus derzeitiger Sicht ungewiss. Das steirische Landeskriminalamt wird am Montag weiter ermitteln, wie das Feuer ausgelöst wurde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.