Brand in Schule: Jetzt ermitteln die Kriminalisten

Die Feuerwehren Unterpremstätten und Zettling hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, es gab auch keine Verletzten – der Schaden am Gebäude ist laut Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) allerdings massiv. Die Eröffnung zu Schulbeginn (8. September) sei daher aus derzeitiger Sicht ungewiss. Das steirische Landeskriminalamt wird am Montag weiter ermitteln, wie das Feuer ausgelöst wurde.