„Unglaublich, was David Alaba hier ermöglicht“

Steinlechner bei Danish Golf Championship nur 53.!
Golf
„Hauptsponsor“ David Alaba konnte zwar am Freitag aufgrund seiner Verpflichtungen bei Real Madrid nicht live dabei sein. Dafür schickte unser Fußball-Superstar aber Papa George als Vertretung zur bereits achten Auflage des „African Jamboree“ in Wien, das voller Fußball, Musik und Feierlaune war.
„Das ist echt unglaublich, was Fußballheld David Alaba hier ermöglicht“, schwärmt Vincent Mahaud. Der einer der 3500 Gäste beim von Alaba und der Gemeinschaft PATEB organisierten und finanzierten „African Jamboree“ in Wien war und mit dem Team Elfenbeinküste sogar den Siegerpokal mit nach Hause nahm – Im Finale gab’s ein 3:2 gegen Kamerun. Das Ergebnis war aber natürlich eigentlich nur Nebensache.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.