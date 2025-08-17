„Unglaublich, was David Alaba hier ermöglicht“

„Das ist echt unglaublich, was Fußballheld David Alaba hier ermöglicht“, schwärmt Vincent Mahaud. Der einer der 3500 Gäste beim von Alaba und der Gemeinschaft PATEB organisierten und finanzierten „African Jamboree“ in Wien war und mit dem Team Elfenbeinküste sogar den Siegerpokal mit nach Hause nahm – Im Finale gab’s ein 3:2 gegen Kamerun. Das Ergebnis war aber natürlich eigentlich nur Nebensache.