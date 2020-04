Schulbuchverleger warnen vor „digitalem Fiasko“

Diese Budgetlücke ist angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage für digitale Schulbücher in den letzten Jahren explodiert ist, umso schmerzlicher: Waren es im Schuljahr 2018/19 noch rund 100.000 digitale Schulbücher, die von den Schulen im Rahmen der Schulbuchaktion bestellt worden sind, so waren es für 2019/20 bereits rund 900.000. Also eine Verneunfachung - noch bevor der Bildungsbereich durch die Corona-Maßnahmen ordentlich durchgeschüttelt wurde. Abgegolten wurden die digitalen Schulbücher - hier werden einfach die 1,6 Millionen Euro durch die Anzahl der bestellten Ebook Plus dividiert - zuletzt mit lediglich rund 1,70 Euro. Eine bescheidene Summe im Vergleich zum Papierbuch: Hier wurde für Mathematik zuletzt rund das Zehnfache, also zwischen 14 und 18 Euro, bezahlt.