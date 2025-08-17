Paragleiter (54) stürzte in eine Baumkrone

Großes Glück hatte ein 54-jähriger Paragleiter aus Deutschland am Samstagnachmittag. 200 Meter über dem Boden verlor er am Bischling im Salzburger Pongau die Kontrolle über den Schirm und krachte in eine Baumkrone, blieb aber unverletzt.
Als er die Kontrolle über seinen Schirm verlor, zog er die Reißleine für den Notschirm. Kurz darauf stürzte der Sportler in eine Baumkrone und blieb in dieser hängen. Fünf Bergretter aus Bischofshofen eilten zur Absturzstelle. Dabei wurden sie bei der Bergfahrt auf das Donneregg (1542 Meter) von Forstarbeiten kurz angehalten.
Schirm und Notschirm geborgen
Der Sportler konnte sogar selbst vom Baum absteigen. Bergretter bargen dann noch den Schirm und den Notschirm. Auch Einsatzkräfte der Polizei Bischofshofen waren beim Einsatz dabei.
