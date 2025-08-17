LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen FC Blau-Weiß Linz

3. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Drei Tage nach dem schmerzhaften Europa-League-Aus gegen PAOK Thessaloniki nimmt der WAC die Mühen der Ebene mit dem Heimduell mit Blau-Weiß Linz in Angriff. „Die Meisterschaft darfst du nicht außer Acht lassen“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer und kündigte an: „Wir werden, auch wenn es wehtut, versuchen, wieder stabil zu sein.“
„Der WAC bringt viel Qualität mit!“
Die Fähigkeit zu lernen, zeigte zuletzt der 2:0-Erfolg bei der Austria. Die Mahnungen, dass die kommenden Monate nach der überraschend starken Saison 2024/25 kein Selbstläufer seien, verhallten nach dem 0:2-Fehlstart gegen Altach nicht ungehört.
Blau-Weiß steht angesichts zweier knapper 0:1-Niederlagen bei Rapid und gegen Hartberg schon unter Druck. „Nach den ersten beiden Runden ist es für uns wichtig, eine klare Reaktion zu zeigen“, betonte Mörec. „Der WAC bringt viel Qualität mit. Wir wissen, dass wir an unser Limit gehen müssen, als Team und in der Verantwortung jedes einzelnen Spielers.“
In der vergangenen Saison konnte der WAC von vier Aufeinandertreffen drei für sich entscheiden – lediglich die erste Begegnung in der Lavanttal-Arena gewann Blau-Weiß mit 2:1.
