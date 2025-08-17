LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen FC Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß steht angesichts zweier knapper 0:1-Niederlagen bei Rapid und gegen Hartberg schon unter Druck. „Nach den ersten beiden Runden ist es für uns wichtig, eine klare Reaktion zu zeigen“, betonte Mörec. „Der WAC bringt viel Qualität mit. Wir wissen, dass wir an unser Limit gehen müssen, als Team und in der Verantwortung jedes einzelnen Spielers.“