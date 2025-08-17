43 Prozent rechnen mit AfD-Bundestagswahlsieg 2029

Für die kommende Bundestagswahl 2029 glauben 43 Prozent der Befragten, dass die AfD die stärkste Kraft wird. 39 Prozent halten das für unwahrscheinlich.

Erfolgen in mehreren Ländern

Mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erwarten 43 Prozent, dass die AfD in mindestens einem Bundesland den Ministerpräsidenten stellen wird. 25 Prozent rechnen sogar mit Erfolgen in mehreren Ländern.