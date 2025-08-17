Mädchen sticht in Psychiatrie auf Betreuerin ein

Polizei warnte vor der 13-Jährigen

Laut Medienberichten hatten die Ermittler erfahren, dass die Jugendliche im Rahmen ihrer Therapie Zugang zu einer Küche bekommen sollte. Daraufhin hatte die Polizei die Klinik gewarnt, dass die Messer dort eine Gefahr als Tatwaffe darstellen. Die Klinik habe aber an ihrem Vorgehen festgehalten. Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger der Einrichtung gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.