Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politisch motiviert?

Mädchen sticht in Psychiatrie auf Betreuerin ein

Ausland
17.08.2025 18:10
Das Mädchen wurde rund um die Uhr überwacht, auch die Polizei hatte vor ihr gewarnt.
Das Mädchen wurde rund um die Uhr überwacht, auch die Polizei hatte vor ihr gewarnt.(Bild: APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

Eine 13-Jährige hat in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Pflegekraft angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft in Paderborn und die Polizei in Bielefeld ermitteln nach einer Mitteilung vom Samstagabend wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

0 Kommentare

Die Jugendliche, die nach Angaben der Ermittlungsbehörden wegen „einer nicht auszuschließenden Fremdgefährdung“ rund um die Uhr überwacht wurde, soll die 24-jährige Betreuerin am Samstag beim Kochen in einer Küche mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie eine Sprecherin der Bielefelder Polizei am Sonntag sagte, war die Frau inzwischen außer Lebensgefahr.

Verdächtige vorläufig in Polizeigewahrsam
Die 13-Jährige kam vorläufig in Polizeigewahrsam. Strafprozessuale Maßnahmen, wie zum Beispiel Untersuchungshaft, kommen aufgrund des Alters der Tatverdächtigen nicht in Betracht. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld ermittelt.

Das Motiv sei ebenso wie die Frage, ob möglicherweise eine politische Motivation vorgelegen habe, Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Medienberichte, wonach es sich bei der 13-Jährigen um eine mutmaßliche Islamistin handeln soll, bestätigte die Polizei nicht. Für die Allgemeinheit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden, betonten die Beamten.

Die 13-Jährige befindet sich den Angaben zufolge derzeit aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in stationärer Behandlung. In der Psychiatrie wird sie demnach durch einen Sicherheitsdienst unter Verantwortung des Klinikträgers überwacht. Außerhalb davon würden durch die Polizei Kräfte vorgehalten, um im Falle eines Fluchtversuches eingreifen zu können.

Lesen Sie auch:
18 Menschen wurden bei einem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof verletzt. Eine Frau wurde ...
War in Psychiatrie
Hamburg: Täterin kurz vor Messerattacke entlassen
25.05.2025
Bluttat in Bayern
Auf Kollegen eingestochen: Mann psychisch krank?
02.07.2025

Polizei warnte vor der 13-Jährigen
Laut Medienberichten hatten die Ermittler erfahren, dass die Jugendliche im Rahmen ihrer Therapie Zugang zu einer Küche bekommen sollte. Daraufhin hatte die Polizei die Klinik gewarnt, dass die Messer dort eine Gefahr als Tatwaffe darstellen. Die Klinik habe aber an ihrem Vorgehen festgehalten. Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger der Einrichtung gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf