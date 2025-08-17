Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MotoGP in Spielberg

„Hier am Ring ist alles wie eine große Familie!“

MotoGP
17.08.2025 18:00
Hausherr Mark Mateschitz mit seiner Victoria.
Hausherr Mark Mateschitz mit seiner Victoria.(Bild: Purgstaller Richard)

117.560 Fans zog es am Wochenende ins Murtal. Unter ihnen auch große Namen aus dem Sport, die sich das PS-Spektakel aus der Pole-Position anschauten. Auch Hausherr Mark Mateschitz zog es mit Partnerin Victoria an den Ring. 

0 Kommentare

Dem ohrenbetäubenden Charme der MotoGP konnte auch Hausherr Mark Mateschitz nicht widerstehen. An seiner Seite Partnerin Victoria Swarovski, die am Samstag ihren 32. Geburtstag feierte. Über das Wochenende zog es rund 117.560 weitere Zuschauer nach Spielberg – zelebrierten Triumphator Marc Márquez.

Den Pokal an den Dritten Marco Bezzecchi überreichte Ski-Ass Dominik Paris. „Unglaublich, was die Athleten leisten, um die MotoGP muss man sich keine Sorgen machen“, staunte der Italiener, der zum vierten Mal zu Gast am Ring war „Österreich ist immer eine Reise wert.“

Das sah auch Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl so: „Die Schräglagen, wie die Fahrer den Asphalt küssen – das erinnert an meinen Sport, das ist einfach nur geil.“ Von der MotoGP kann er noch etwas mitnehmen: „Diese Fokussierung ist beeindruckend, brauche ich bei Olympia auch.“

Ski-Ass Dominik Paris besuchte den Spielberg-Ring.
Ski-Ass Dominik Paris besuchte den Spielberg-Ring.(Bild: Pail Sepp)

Danach will Karl sein Board an den Nagel hängen: „Ich habe alles erreicht.“ Am Ring outete er sich als Fan von Valentino Rossi. Der Italiener war trotz Karriereende der Star am Ring, reiste mit Freundin Francesca Sofia Novello in die Steiermark. Im Red-Bull-Gastgarten tummelten sich zahlreiche prominente Sportler, so etwa Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Dakar-Star Matthias Walkner oder Eisspeedfahrer Franky Zorn.

Valentino Rossi reiste mit Partnerin Francesca Sofia Novello an.
Valentino Rossi reiste mit Partnerin Francesca Sofia Novello an.(Bild: Pail Sepp)

Letzterer ist Stammgast in Spielberg, schwärmt: „Hier am Ring ist es wie eine große Familie.“ Er freute sich mit Sieger Márquez mit: „Wir haben uns 2017 in Kitzbühel, als Marc mit Spikes am Bike die Streif runtergebrettert ist, kennengelernt – er ist ein echter Draufgänger.“

Außergewöhnlich ist auch Stephan Wirths, der 200 Meter von der Rennstrecke entfernt mit seinem Zwei-Millionen-Euro-Camper für große Augen sorgte. „Ein Zuhause auf Rädern. Wenn wir keine Verpflichtungen hätten, wären wir nur unterwegs“, scherzt der Eigentümer von „Action Mobile“.

Das „Party-Stadl“-Team mit DJ Chiquita.
Das „Party-Stadl“-Team mit DJ Chiquita.(Bild: Moizi Peter)
Das Zwei-Millionen-Gefährt war am Campingplatz der Hingucker.
Das Zwei-Millionen-Gefährt war am Campingplatz der Hingucker.(Bild: Ann-Sophie Walten)

Eine emotionale Geste gab es im Flatschacher „Party Stadl“. Deejay Chiquita, bis zu seinem Motorradunfall der DJ im Feier-Tempel, feierte ein umjubeltes Comeback, legte im Rollstuhl auf. Und bekam eine Spende überreicht. „Er war fast von Anfang an dabei, hat den Stadl mit groß gemacht – wir wollten ihm etwas zurückgeben“, so Besitzer Ernst Rainer.

Porträt von Ann Sophie Walten
Ann Sophie Walten
Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.693 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
131.530 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
129.823 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1966 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf