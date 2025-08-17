„Hier am Ring ist alles wie eine große Familie!“

Eine emotionale Geste gab es im Flatschacher „Party Stadl“. Deejay Chiquita, bis zu seinem Motorradunfall der DJ im Feier-Tempel, feierte ein umjubeltes Comeback, legte im Rollstuhl auf. Und bekam eine Spende überreicht. „Er war fast von Anfang an dabei, hat den Stadl mit groß gemacht – wir wollten ihm etwas zurückgeben“, so Besitzer Ernst Rainer.