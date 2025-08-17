Mit 91 Jahren Traum vom eigenen Museum erfüllt

LIVE: Arsenal führt zur Halbzeit 1:0 gegen United
Premier-League-Ticker
Lange Zeit hat er gesammelt, um sich im hohen Alter von 91 Jahren den Traum von einem eigenen kleinen Bauernmuseum zu erfüllen: Vinzenz Kronabitter aus Eibiswald (Steiermark) zeigt auf einem Heuboden seine Schätze und Raritäten.
„Früher haben wir hier Futter fürs Vieh aufgeschnitten“, erklärt Vinzenz Kronabitter aus Eibiswald, während er die Stufen zum Heuboden seines Wirtschaftsgebäudes erklimmt. Dass er 91 Jahre alt ist, kann man bei dieser Behändigkeit kaum glauben. Heu findet man hier heroben keines mehr. Dafür zahlreiche Raritäten, die an längst vergangene Tage erinnern und aufzeigen, wie einst bei den Bauern gearbeitet wurde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.