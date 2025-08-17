Mit 91 Jahren Traum vom eigenen Museum erfüllt

„Früher haben wir hier Futter fürs Vieh aufgeschnitten“, erklärt Vinzenz Kronabitter aus Eibiswald, während er die Stufen zum Heuboden seines Wirtschaftsgebäudes erklimmt. Dass er 91 Jahre alt ist, kann man bei dieser Behändigkeit kaum glauben. Heu findet man hier heroben keines mehr. Dafür zahlreiche Raritäten, die an längst vergangene Tage erinnern und aufzeigen, wie einst bei den Bauern gearbeitet wurde.