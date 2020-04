Neuer Skoda Octavia: Sehr beeindruckender Auftritt

Fahrwerkseinstellung für Feinmotoriker

Prinzipiell gibt es drei Fahrmodi, also Comfort, Normal und Sport. Normal ist schon ziemlich komfortabel. Comfort ist so sänftenmäßig, dass es sogar dem Fahrer mulmig im Magen werden kann. Ein Stück S-Klasse-Feeling. Und Sport ist sportlich, aber nicht übertrieben. Der Clou an der Elektronik ist: Es gibt zusätzlich den Modus Individual, und da kann man das Fahrwerk noch feiner einstellen. Das geht dann also auf der einen Seite noch drei Klicks über die Härte des Sportmodus hinaus, und das ist spürbar. In der Dämpfung, aber auch im Einlenkverhalten. Ob man auf der anderen Seite noch drei Klicks weicher als Comfort fahren will, das muss man sich mit seinem Magen ausmachen.