Mazda CX-30: Günstiges Premium für Feingeister

Interessante Motorenauswahl

Im Testwagen war der „kleine“ Benziner verbaut, also der Skyactiv-G mit zwei Liter Hubraum, 122 PS, Zylinderabschaltung und 24-Volt-Mildhybridsystem. Der trägt sehr zum Wohlfühlfahren bei, nicht zuletzt weil er sich akustisch angenehm zurückhält. Aber auch weil er gut am Gas hängt, drehfreudig ist und seine Kraft gleichmäßig entfaltet. Dass er mit 213 Nm bei 4000 Nm unten herum keine Bäume ausreißt, liegt in der Natur der Sache. Dennoch fühlt sich der 1,4-Tonnen-Fronttriebler spritziger an, als man beim Blick auf den Sprintwert im Datenblatt vermuten würde. Da stehen 10,6 Sekunden für 0 - 100 km/h und ein Maximaltempo von 186 km/h. Am Ende des Tests zeigte der Bordcomputer 7,3 l/100 km an. Das Mildhybridsystem unterstützt den Motor meist unmerklich. Merklich allerdings dann, wenn das Stopp-Start-System arbeitet: Die Maschine springt völlig verzögerungsfrei an, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt (nicht schon, wenn man den Gang einlegt).