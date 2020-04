Küchen- und Waldbrände halten Feuerwehren auf Trab

Die Kärntner Feuerwehren kommen derzeit nicht zur Ruhe. Immer wieder brennt es in Wohnhäusern, aber auch auf Wiesen- und Waldflächen. Drei Einsätze gab es allein am Freitagnachmittag: In Feistritz/Gail brach ein Brand in einer Küche aus. Ein Bewohner versuchte noch das Feuer einzudämmen. Außerdem mussten die Einsatzkräfte in Villach und Feistritz ob Bleiburg ausrücken.