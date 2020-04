Trotz Verbot: Osterfeuer in Gemeinden angezündet

Trockenheit: Pools befüllen teils schon verboten

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird das Wasser in zahlreichen Gemeinden des Landes knapp. In Wolfsberg und St. Andrä gibt es bereits den Aufruf, Pools nicht mehr zu befüllen, Autos nicht mehr zu waschen, Rasen nicht mehr zu gießen. Bei Gärten sollte das Gießen aufs Mindestmaß reduziert werden. Nicht in Feldkirchen, da gibts ausreichend Wasserreserven.