Einfamilienhaus wurde nachts Raub der Flammen

Kurz vor Mitternacht heulten am Donnerstag in St. Kanzian am Klopeiner See die Sirenen. Im ersten Stock eines zweigeschössigen Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren standen im Einsatz. Keiner der drei Bewohner wurde verletzt; der Sachschaden ist groß. Brandursache war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine technische Zündquelle, wie die Polizei am Freitagabend bekanntgab.