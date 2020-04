Überraschungssieger bei den World Car Awards

Mazda3 für sein Design geehrt

Es hat nicht viel gefehlt und Mazda hätte den Doppelsieg von 2016 wiederholt. Damals wurde der MX-5 als World Car of the Year und für das World Car Design of the Year ausgezeichnet. Den Gesamtsieg dieses Jahr musste der Mazda3 im Endspurt dem Kia Telluride überlassen, der Designpreis ist ihm aber nicht mehr zu nehmen, der Mazda3 hat das „World Car Design of the Year 2020“ und ist damit ganz offiziell das schönste Auto der Welt. Neben dem 100-jährigen Firmenjubiläum ein weiterer Grund zu feiern für die japanische Marke.