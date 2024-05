Pkw kollidierte mit Polizeiauto: Vier Verletzte

Zu einem bösen Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der Innsbrucker Straße in Hall in Tirol gekommen, bei dem gleich drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach einem Frontalcrash wurde ein beteiligter Streifenwagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen einen dritten Pkw. Vier Personen wurden verletzt.