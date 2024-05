Salzburg AG will sich jetzt um die Störche kümmern

Neumarkt am Wallersee: Ein Storchenpaar hat heuer in der Bahnhofsstraße schon zum vierten Mal in Folge den Horst bezogen. Die Zugvögel haben es sich auf einer Art alter Maibaum mit Nestkranz gemütlich gemacht. Abwechselnd brüten sie über den aktuell fünf Eiern im Nest oder suchen im nahe gelegenen Wenger Moor nach Grasfrosch, Eidechse und Wurm.