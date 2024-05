So tobt „Gazakrieg“ auf US-amerikanischem Boden

Die Gleichheit der Bilder macht betroffen: Einerseits ein Foto aus dem Jahr 1938, wie Nazi-Milizen an der Rampe der Universität Wien eine Sperrkette bilden, um Juden am Betreten der Uni zu hindern, andererseits ein aktuelles aus der New Yorker Columbia-Universität, wo propalästinensische Aktivisten Juden den Zutritt verwehren. Die heute in Dubai sicherer als in New York sind.