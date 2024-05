St. Pölten: Auch Trainer und Sportdirektor gehen

Bei Zweitligist SKN St. Pölten treten die Auflösungstendenzen in der Schlussphase der Saison immer deutlicher zutage. Nachdem Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff vor Kurzem seinen Abgang per Saisonende öffentlich gemacht hatte, kommunizierte der Klub am Freitagabend zwei weitere Veränderungen: Auch Sportdirektor Tino Wawra und Trainer Philipp Semlic verlassen die „Wölfe“.