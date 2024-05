Er ist neu und hat Narrenfreiheit

Diese Woche hat der Mediziner, Punkrocker und Nebenberufsparteichef für ein kleines politisches Erdbeben gesorgt. Er kam in den Presseklub Concordia, um, wie er sagte, in den Parteizentralen „für Schnappatmung“ zu sorgen. Die Bierpartei werde bei den kommenden Nationalratswahlen österreichweit antreten – Umfragen sehen sie immerhin bei 5 bis 8 Prozent, was die eine oder andere etablierte Partei eigentlich nervös machen sollte. Sein Auftritt dauerte genau sieben Minuten, dann verschwand Wlazny wieder backstage, ohne die Fragen der anwesenden Journalisten zu beantworten. Parteiprogramm? Kandidatenliste? Wahlkampfbudget? Alles noch im Halbdunkel. Der Mann ist schließlich neu, deshalb verzeiht man ihm. Auch die Vermischung von privaten und politischen Geschäften.