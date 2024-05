Leni Klum feiert ihren 20. Geburtstag

Modeln, Social Media und Architekturstudium

Neben dem Modeln hat Leni Klum aber noch andere Visionen für ihre Zukunft. Leni hat 2022 ihren Abschluss an der High School gemacht, am College in New York studiert sie nun Innenarchitektur. Dafür brauche sie aber ein gutes Zeitmanagement, sagte sie im Gespräch mit der „Cosmopolitan“. Instagram, das Modeln und ihr Studium unter einen Hut zu bekommen, sei eine große Herausforderung.